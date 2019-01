Waiblingen Dachstuhl brennt

Update: In der Straße Wendelkönig am Galgenberg in Waiblingen hat gegen 20.45 Uhr ein Dachstuhl gebrannt. Zunächst bestand die Gefahr, dass die Flammen vom Dach des Einfamilinhauses auf Nachbarhäuser übergreifen. Die Feuerwehr hat das Feuer mittlerweile gelöscht. Im Dachstuhl gibt es eine Sauna. Ursache des Brandes scheint eine Überhitzung des Saunaofens gewesen zu sein. Sicher bestätigen kann das die Polizei bisher aber nicht. Verletzt wurde niemand.