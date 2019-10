Waiblingen Dafür gibt die Stadt 2020 das Geld aus

3. Feuerwehr

Nicht erst seit den Großbränden beim Bürgerzentrum, in der Querspange und beim Müllentsorger Alba: Die Feuerwehr in Waiblingen wird geschätzt. Das zeigt sich auch in Zahlen: 825 000 Euro sind für einen Anbau ans Feuerwehrgerätehaus in Hohenacker vorgesehen, 250 000 Euro für eine Planungsrate für einen Anbau in Bittenfeld. Für 350 000 Euro soll ein Wechselladerfahrzeug angeschafft werden.

4. Sporthallen

Ein (fast) ewiger Sanierungsfall sind die Hallen. 670 000 Euro sind für die Ausstattung des Gemeindehallen-Anbaus in Bittenfeld und die Erneuerung des Sportbodens vorgesehen, 300 000 Euro für den Brandschutz der Gemeindehalle in Hohenacker. Die Hegnacher wird’s freuen: Eine Planungsrate von 150 000 Euro wird für den Kabinentrakt an der Halle eingestellt.

5. Straßen

Schlaglöcher, Risse, Dellen, Aufbrüche: Lang ist die Liste sanierungsbedürftiger Straßen in Waiblingen. Rund 1,75 Millionen Euro investiert die Stadt 2020 in Straßenbau und Straßenunterhaltung sowie marode Geh- und Radwege. 450 000 Euro sollen als große Investitionen in die Schmidener Straße und in die Karlstraße fließen. Der Radweg an der Korber Straße soll außerdem optimiert (250 000 Euro), in Hohenacker die Bergstraße saniert werden (250 000 Euro).

6. ÖPNV

Keine Baustelle, aber trotzdem eine Investition in den ÖPNV: Ab 1. April 2020 will Waiblingen ein günstiges Tagesticket einführen. Schon im Advent soll der ÖPNV im Stadtgebiet an allen Adventssamstagen und am Samstag zwischen den Jahren kostenfrei sein. Nächstes Jahr sollen die fünf Samstage übers Jahr verteilt werden. „Damit wollen wir für Bus und Bahn werben und für bessere Luft sorgen“, sagte Hesky.

Stadtverwaltung will neue Stellen schaffen

Tariferhöhungen sind die Gründe für Kostensteigerungen im Personaletat der Waiblinger Stadtverwaltung. Von 2019 auf 2020 steigen die Ausgaben um 1,22 Millionen Euro auf 52,0 Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs um 2,4 Prozent. Fürs kommende Jahr plant die Stadtverwaltung 31,51 neue Vollzeitstellen ein. Den Löwenanteil machen 14 Stellen in der Kinderbetreuung aus. Außerdem will Oberbürgermeister Andreas Hesky unter anderem drei befristete Vollzeitstellen im Fachbereich Bürgerdienste zur Durchführung des Zensus schaffen. Weitere Stellen sollen zur Einführung und Pflege eines Dokumentenmanagementsystems, für den IT-Support bei der Digitalisierung an den Schulen und im Ordnungsamt im Bereich Straßenverkehr geschaffen werden. Letztere soll kostenneutral sein.

Auch ein Verkehrsplaner wird gesucht, um den ständig wachsenden Anforderungen besonders bei der Radverkehrsplanung begegnen zu können. Außerdem ein Bautechniker, der unter anderem Grabungsarbeiten bei der Glasfaserverlegung überwachen soll.