Waiblingen Daimler aufs Hess-Areal: Öko-Gutachten laufen

Entstehen soll am Rande des Ameisenbühls auf dem Areal der ehemaligen Ziegeleiwerke Hess ein „Technologie- und Zukunftspark“ mit einer Mixtur aus Gewerbe, Forschung und Gastronomie. Noch ist die Planung ganz am Anfang, erwünscht sind neben attraktiven Arbeitsplätzen aber auch ein Hotel, Restaurant und kulturelle Einrichtungen. Die Grünflächen sollen als arbeitsplatznahe Erholungs - und Freizeitflächen mit einbezogen werden. Angefahren wird das neue Quartier über die Verlängerungen der Maybachstraße und der Dieselstraße.





Zwei Kreisverkehre sollen den jeweiligen Endpunkt der öffentlichen Straßen bilden, das favorisiert jedenfalls die Verwaltung. Ob zur Erschließung am Ende ein oder zwei Kreisverkehre sinnvoller sind, wird die Verkehrsuntersuchung weisen. Unliebsamer Schleichverkehr soll von vorneherein ausgeschlossen werden, die Straße „Ameisenbühl“ deshalb ausschließlich über einen Geh- und Radweg angeschlossen werden. Geparkt wird in einem gemeinsam genutzten Parkhaus, wobei das Gebiet vor allem aber auch mit seiner guten ÖPNV-Anbindung punkten wird. Zur besseren Verträglichkeit wird das Gebiet in drei Zonen eingeteilt: ein Industriegebiet entsteht im Westen, ein Gewerbegebiet als Übergang zu den bestehenden Mischgebietsflachen im Ameisenbühl.

"Superglück" und "Supersache"

Der Ausschuss für Planung, Technik und Umwelt (PTU) nahm die Planungen wohlwollend zur Kenntnis. „Ein Superglück und eine Supersache“ sei die Ansiedlung von Daimler für Waiblingen, befand CDU-Rat Ingo von Pollern. „Mit Bosch, Stihl und Daimler haben wir nun drei Weltfirmen.“ Christina Schwarz (ALi) fragte nach der Zahl der Lastwagen, die die von Daimler geplanten Lagerhäuser anfahren werden. Baubürgermeisterin Birgit Priebe versprach, die Zahl im Rahmen des Verkehrsgutachtens bei Daimler einzufordern.

Entwicklungszentrum auf 42 000 Quadratmetern

Wie berichtet, bietet das Projekt auf dem Areal nahe dem Bahnhof große Chancen. Entstehen soll nahe der Ziegelei-Gebäude ein 42 000 Quadratmeter großes Daimler-Entwicklungszentrum, in dem neue Antriebsstränge entwickelt und Prototypen für Verbrennungs-, Hybrid- und Elektromotoren gebaut werden. 260 Menschen sollen auf dem Areal einen Arbeitsplatz finden – bei Daimler selbst, Partnern und Lieferanten: 160 in der Warenwirtschaft, 100 im kaufmännischen und Engeneering-Bereich.

Die Diakonie ist abgesprungen

Abgesprungen ist mittlerweile der dritte Partner: Auch die Diakonie Stetten wollte aufs Hess-Areal und rund ein Drittel der Remstal-Werkstätten in der Oppenländer sowie einen Teil des Berufsbildungswerks (BBW) an den Rand des Ameisenbühls verlagern. Die Remstal-Werkstätten mitten in einem Gebiet, das sich wirtschaftlich und kulturell entwickelt – das wäre für deren Geschäftsführerin Susann Haalck ein bestechender Gedanke gewesen. Gescheitert ist der Plan letztenendes am Mietpreis. Die unterschiedlichen Vorstellungen seien nicht zu überbrücken gewesen. Der Abbruch der Gespräche sei nun definitiv. „Wir sind weiter auf der Suche nach geeigneten Flächen“, so BBW-Geschäftsführer Roman Hanle.