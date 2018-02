Waiblingen Daimler kommt nach Waiblingen

„Wir können in Untertürkheim nicht erweitern“, sagt Christoph Martin, Director Powertrain Prototyping and Testing. Deshalb sei das nur ein paar Kilometer entfernte Gelände zwischen Bahnhof, Bundesstraße und mitten in der Natur gelegen, „maximal ideal“.

Waiblingens Oberbürgermeister Andreas Hesky ist dankbar, dass nun ein Partner gefunden worden sei. Daimler und Hess, das sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, es passte. „Sie haben der Stadt Waiblingen eine Perspektive eröffnet, die heute mit Daimler und Greenfield ihren Anfang nimmt.“

Einen ausführlichen Bericht zum Thema lesen Sie um 18.30 Uhr in der digitalen Abendausgabe, in den gedruckten Samstagsausgaben oder im ePAPER.