Waiblingen Darum wird der Tafelladen ab Donnerstag geschlossen

In den Ladenräumen in der Fronackerstraße gehe es für die Mitarbeiter und die Kunden sehr beengt zu: „Die Empfehlungen zu den geforderten Abständen zwischen den Menschen kann man hier nicht einhalten.“ In Tagen, in denen sich die Lage im Alltag der Menschen fast täglich verändert, musste auch der Tafelladen-Verein in Waiblingen schnell reagieren.

Nach einem ersten Beschluss des Vorstands sollten zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern immer nur drei Kunden gleichzeitig in den Laden eingelassen und mit einem etwas beschleunigten Verfahren durchgeschleust werden. „Diesen Beschluss haben wir am Sonntag revidiert“, erklärt Simon Busch. Neue Beschlusslage war seit Sonntag, dass die Kunden keinen Zugriff mehr auf die Regale hatten, sondern mit fertig gepackten Lebensmitteltüten versorgt werden sollten. Das sei in anderen Tafelläden in der Bundesrepublik übrigens immer Usus.