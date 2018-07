Waiblingen Das erste klimaneutrale Wohngebiet

Dass die Zusammenarbeit zwischen Projektbau Pfleiderer und den Stadtwerken möglich war, bezeichneten beide Partner als einen glücklichen Zufall. Denn nur aufgrund der räumlichen Nähe zwischen den Stadtwerken und dem neuen Baugebiet ist die Kooperation für ein klimaneutrales Wohngebiet überhaupt realisierbar.

„Ermöglicht wird diese CO2-Neutralität unter anderem durch die Fotovoltaik sowie die energietechnische Anbindung an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Waiblingen – eine sehr gute Planungsleistung, auf die unsere Projektentwickler zurecht stolz sein können“, so Klaus-Martin Pfleiderer.

Fotovoltaik auf allen Dächern und Wärme aus der Energiezentrale

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Energiezentrale bei der Verwaltung der Stadtwerke aufgerüstet. „Der CO2-Ausstoß bei der Wärmeerzeugung wird damit drastisch reduziert“, sagte Stadtwerke-Chef Frank Schöller. Zusammen mit der Fotovoltaik, die auf allen Dächern im Hohen Rain zum Tragen kommt, und den sonstigen baulichen Maßnahmen wie eine effektive Dämmung könnten so die Vorgaben der Stadt für CO2-neutrales Bauen gewährleistet werden.

Die Energiezentrale bei den Stadtwerken Waiblingen versorgt in Zukunft nicht nur die neuen Wohnhäuser im Hohen Rain. Bereits jetzt sorgt diese Heizzentrale für Wärme im Verwaltungsgebäude und liefert diese Wärme auch an das bereits bestehende Wohngebiet an der Rems. Durch die Erweiterung der Energiezentrale werden nach Angaben Schöllers jährlich zusätzlich weitere 60 Tonnen CO2 in den bestehenden Gebäuden der Nachbarschaft eingespart.

Konzept für die Betankung von Elektrofahrzeugen

Rund zweieinhalb Jahre haben die Planungen für das Pilotprojekt gedauert. Neben dem hohen Wirkungsgrad der Fernwärme müssen die Gebäude effektiv gedämmt werden und alle Dächer mit besonders hochwertigen Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden: „Sonst“, sagt Baubürgermeisterin Birgit Priebe, „hätte man dieses Ziel nicht erreicht.“

Die Schwierigkeiten in einem Baugebiet mit Mehrfamilienhäusern wie im Hohen Rain seien deutlich größer als in einem Baugebiet mit vielen Einfamilien- und Doppelhäusern: Aufgrund der im Verhältnis zum Energieverbrauch geringen Dachfläche sei die Planung eine besondere Herausforderung gewesen.

Neben der Versorgung mit Strom und Wasser realisieren die Stadtwerke in Zusammenarbeit mit den Planern von Pfleiderer Projektbau ein Konzept für die Betankung von Elektrofahrzeugen. Damit hätten die neuen Bewohner die Gewissheit, ihre Fahrzeuge zuverlässig aufladen zu können.

Wie berichtet, baut Projektbau Pfleiderer in der Schorndorfer Straße 86 auf dem ehemaligen Areal von VW Hahn fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 59 barrierefreien Wohnungen mit Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungen. Ein Teil wird kostengünstiger Wohnungsbau. Diese Wohnungen werden von der Kreisbau gebaut. Bis zu ihrem Umzug nach Endersbach im Jahr 2014 war auf dem Areal die Firma Hahn Automobile untergebracht.