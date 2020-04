Waiblingen Das gibt es jetzt im Garten zu tun

3. Pflänzchen vorziehen

Tomaten- und Paprikasamen werden zu Hause in Töpfchen ab Anfang bis Mitte April vorgezogen. Sie wachsen kompakt, stämmig und kräftig bei Temperaturen von 16 bis 18 Grad Celsius, sagt Arras. Vorsicht: Stehen sie zu warm und dunkel, entwickeln sich nur schwächliche, wenig standfeste Pflänzchen. Ab Mitte April können außerdem Kürbis, Zucchini und Gurken im Haus vorgezogen werden. Auf den Balkon oder in den Garten sollten die kleinen Pflanzen aber erst nach den Eisheiligen (11. bis 15. Mai). Bis dahin müssen alle Pflänzchen regelmäßig leicht gegossen werden.

Es darf sich aber kein Schimmel auf der Erde bilden. Wer ein Frühbeet nutzt, muss an sonnigen und warmen Tagen die Abdeckung nach 10 Uhr öffnen und am frühen Nachmittag wieder schließen, so Arras. Ansonsten werde es in dem geschlossenen Beet sehr heiß und die Pflänzchen könnten verbrennen. Außerdem tue eine Durchlüftung den Pflanzen und der Erde gut.

4. Pflanzen zurückschneiden

Wer zum Beispiel Lavendel und Salbei gepflanzt hat, sollte diese jetzt um ein gutes Drittel zurückschneiden, sagt Arras. Umso kräftiger treiben sie aus. Das gilt auch für Kübelpflanzen, die jetzt aus dem Haus nach draußen geräumt werden können. Im April sind das Pflanzen, die leichte Minusgrade vertragen, wie zum Beispiel die Dattelpalme oder Mandarinen, sagt Schmalzried.

Der Rückschnitt der Kübelpflanzen sollte beim Ausräumen erfolgen, sagt er. Denn dann werden auch die verkümmerten Wintertriebe mitentfernt. Wichtig sei außerdem, die Pflanzen erst mal drei Wochen lang in den hellen Schatten zu stellen und nicht direkt in die pralle Sonne. Da verbrennen sie sonst. Das gelte auch für Kakteen.

5. Obstbäume schneiden

Wer Obstbäume im Garten oder auf seinem Stückle hat, kann stark wachsende und empfindliche Bäume noch bis zum Austrieb schneiden, sagt Schmalzried. Leimringe gegen Schädlinge, die am Stamm befestigt sind, können außerdem entfernt werden.

6. Rasen pflegen

Bei abgetrockneter Oberfläche sollte der Rasen vertikutiert, nachgesät und gedüngt werden, rät Schmalzried. Er empfiehlt, die neuen Aussaatstellen außerdem leicht mit einem Substrat abzudecken. Alle paar Jahre sollte die Grasfläche nach dem Vertikutieren außerdem mit Sand bestreut werden.

7. Zimmerpflanzen umtopfen

Wer weder Balkon noch Garten hat oder zusätzlich Blumen im Haus hat, kann sich damit beschäftigen, Zimmerpflanzen umzutopfen. Denn dafür ist das Frühjahr die beste Zeit, sagt Schmalzried. Der Topfballen sollte dafür einen Tag vorher angefeuchtet werden. Durch vorsichtiges Klopfen auf den Topfrand lässt sich der Ballen dann vom Topf lösen und herausheben. Bei kleinen Pflanzen sei Vorsicht gefragt, so Schmalzried, denn sie können leicht abreißen.

Ist durch starke Durchwurzelung sogenannter Wurzelfilz, also eine dichte Verflechtung dünner Wurzeln entstanden, empfiehlt Schmalzried, diesen aufzureißen. So können sich die neuen Wurzeln besser bilden, erklärt er. Beim Umtopfen sollte außerdem auf das richtige Substrat geachtet werden. Für Kakteen und Sukkulenten beispielsweise sei ein Substrat mit hohem Stein- und Sandanteil angemessen. Für die meisten Topfpflanzen reiche allerdings normale Blumenerde.