Waiblingen Das ist die neue Chefin der Waiblinger Polizei

Waiblingen.

Für die Frauen bei der Polizei fängt das neue Jahr gut an: Die neue Landespolizeipräsidentin heißt Stefanie Hinz, und auch an der Spitze der Waiblinger Polizei steht jetzt eine Frau: Barbara Petersen ist seit 1. Januar die neue Leiterin des Polizeireviers Waiblingen. Für die 55-Jährige, die als Leiterin der Kriminalinspektion 7 zuletzt 80 Leute unter sich hatte, ging damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. „Ich wollte noch etwas Neues in Angriff nehmen und weitere Herausforderungen annehmen“, sagt Barbara Petersen.