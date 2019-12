Waiblingen Das wird beim Weihnachtszirkus geboten

Auch Moderatorin Bianka Maatz lebt mit Mann und drei Kindern im Wohnwagen – oder besser gesagt, in zwei: in einem für die Eltern und einem für die Kinder. Nur während der Weihnachtszirkuswochen arbeitet sie im Zirkus, ansonsten ist sie mit ihrer Familie mit einem Pupentheater unterwegs. In den Städten, in denen die Familie gastiert, gehen die Kinder zur Schule: Entweder in der Schule vor Ort, erklärt Bianka Maatz, wo die Kinder aber ihre eigenen Schulmaterialien mitbrächten und von einem Zirkuslehrer betreut werden, der in die Schule kommt. Oder in einem Schulwagen mit Lehrern, die auf Schaustellerkinder spezialisiert sind. „Ich bin auch so aufgewachsen“, erzählt sie. „Meine Mutter hat im Zirkus Seil getanzt.“ Sie selbst musste im Zirkus früher mit jeder Nummer vertraut sein.

Sie stand am Messerbrett, er warf die Messer

Heute gastiert sie mit ihrem Puppentheater in Kindergärten, Gemeindehäusern und Stadthallen. Weil sie immer wieder an denselben Standorten die Puppen tanzen lassen, haben ihre Kinder überall Freunde und Vertraute. „Ich weiß nicht, ob meine Kinder das weiterführen wollen“, sagt Bianka Maatz über die Zukunft. „Vielleicht wollen sie auch mal studieren.“ Letztenendes sei es aber auch eine Frage, wen man heiratet.

Der Liebe wegen kam vor vielen Jahren auch Zirkus-Chefin Britta Sperlich zum Zirkus. Vor vielen Jahren hatte sich die Waiblingerin in den schneidigen Messerwerfer Markus Sperlich verliebt, der regelmäßig mit dem Zirkus Bonanza in Waiblingen gastierte. Die beiden wurden ein Paar, erst privat und dann auch beruflich: Sie stand am Messerbrett, er warf die Messer.

