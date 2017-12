Waiblingen-Bittenfeld.

In der Gemeindehalle in Waiblingen-Bittenfeld ist am Freitagabend eine Dehnfuge in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Brandursache war am Abend nach Auskunft der Polizei noch unklar. Der Schaden fällt laut ersten Angaben gering aus.