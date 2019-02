Waiblingen.

Angesichts dieser Akrobatik hielten alle im Saal den Atem an: Die Doppelvorstellung des Moscow Circus on Ice am Samstag ( 02.02. ) im Waiblinger Bürgerzentrum wurde mit reichlich Applaus belohnt. Beeindruckende Lichteffekte, farbenfrohe Kostüme und herausragende Akrobatik mischten sich zu einer glanzvollen Darbietung. Getanzt wurde auf Plastikplatten, sogenannten Glice Pads. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.