Waiblingen Der Ramadan beginnt

Dieses Jahr beginnt der Ramadan am Montag. Spätestens um 4.19 Uhr werden Mitglieder der türkisch-islamischen Gemeinden zu Waiblingen, die die Ditib-Moschee in der Max-Eyth-Straße besuchen, an diesem Tag frühstücken. Bei Muslimen anderer Gemeinden wird es vielleicht ein paar Minuten später oder früher sein. Doch sie alle werden sich in der Nacht von Sonntag auf Montag körperlich und mental auf das Fasten vorbereiten: viel trinken, sättigende Speisen zu sich nehmen, die Zigarettenschachtel außer Reichweite weglegen. Erst um 20.51 Uhr dürfen sie wieder essen, trinken, rauchen oder mit dem Partner schlafen. So wird es bis Dienstag, 4. Juni, sein. An diesem Tag feiern sie das Ramadan-Fest – das Weihnachten der Muslime.

„In diesem Jahr fasten Muslime mehr als 16 Stunden am Tag“, sagt der Imam Yüksel Eroglu. Der 48-Jährige ist seit fünf Monaten in der Waiblinger Ditib-Moschee im Amt. Von 2012 bis 2017 hat er in Dortmund gearbeitet. „In diesem Jahr“ sagt er, weil der Fastenmonat jedes Jahr um zehn Tage vorrückt. Damit ändern sich die Dauer des Fastens und die Uhrzeit des Fastenbrechens. Beispielsweise geht die Sonne im Winter bereits am späten Nachmittag unter, womit auch die Fastenzeit im Vergleich zum Sommer deutlich kürzer wird.

Die lange Fastenzeit stellt eine große Herausforderung für die Gläubigen dar. Doch sie hat eine ebenso große Bedeutung für sie. Das Fasten ist die dritte von fünf Säulen im Islam, somit für jeden Moslem ab der Pubertät Pflicht, sagt Eroglu.