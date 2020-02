Waiblingen Der VfL Waiblingen hat große Pläne

„Neue Formate sind notwendig – ob es uns passt oder nicht“

Die Präsentation des Modells ruft beim Publikum viele Ahs und Ohs hervor, Köpfe nicken zustimmend, der Entwurf hat etwas, das kann keiner bestreiten. „Was soll das kosten?“ – die entscheidende Frage ist gestellt. Auch das haben die Biberacher nicht außer Acht gelassen. In einem 5-D-Modell haben sie eine zweijährige Umbauzeit mit sieben verschiedenen Phasen errechnet. So, dass nebenher der laufende Betrieb wenigstens teilweise beibehalten werden kann. Die veranschlagten Gesamtkosten betragen brutto 5,8 Millionen Euro. Eine stolze Summe. Wie nötig eine ernsthafte Investition in den Verein jedoch ist, führt der Geschäftsführer und stellvertretende Vorsitzende Jochen Griesmeier seinen versammelten Vereinskameraden in seinem folgenden Vortrag noch einmal vor Augen.

„Die Halle 2 ist 20 Jahre alt. Wir haben seitdem so gut wie nichts in den Sport investiert“, das muss sich jetzt dringend ändern. „So wird’s nicht weitergehen können. Neue Formate sind notwendig – ob es uns passt oder nicht.“ Der Trend bewegt sich seit Jahren weg vom klassischen Vereins- und Leistungssport, hin zum Sport als Dienstleister. Nicht mehr die Mitglieder richten sich nach ihrem Verein, sondern dieser muss ihnen entgegenkommen, so weit wie nur möglich. „Die Trainingszeiten passen nicht in unseren Tagesablauf“ – wie oft hat Griesmeier diesen Satz in letzter Zeit schon gehört, das Bedürfnis nach mehr Individualität ist Kündigungsgrund Nummer eins. Trotzdem blickt er optimistisch in die Zukunft: Für 2024 wünscht er sich einen reformierten VfL, so „dass die Leute Bock haben, bei uns Sport zu treiben“. Wenn dann noch die jungen Hoffnungsträger des Vereins, Leichathletin Alina Kenzel und Dreispringer Neim Nguemning, nach Paris zur Olympiade 2024 fahren dürfen, wäre der Sprung in die Zukunft vollends geschafft, ist sich Griesmeier sicher.