Waiblingen Die Angst vor der Schweinepest wächst

Landwirte sorgen sich, dass sich die Afrikanische Schweinepest in Europa ausbreitet und auf Deutschland übergreift . In Polen wurden die ersten Fälle gemeldet. „Die Seuche kommt näher“, warnte dieser Tage Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Bauernverbandes, und fürchtet vor allem die wirtschaftlichen Folgen für die Schweinehalter. Er forderte eine stärkere Bejagung des Schwarzwildes. Der Kontakt zwischen Wild- und Hausschweinen gilt bei der Afrikanischen Schweinepest als das größte Infektionsrisiko. Betriebe, die ihre Schweine freilaufen lassen, benötigen deshalb einen doppelten Zaun, teilte das Landratsamt Rems-Murr auf Anfrage mit.

Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine ansteckende verlustreiche Tierseuche, die bei Haus- und Wildschweinen auftreten kann. Der Mensch könne jedoch nicht daran erkranken, so das Landratsamt. Bisher wurde die Afrikanische Schweinepest in Deutschland nicht festgestellt. Dennoch sei der Landkreis auf einen möglichen Ausbruch vorbereitet und weist auf vier Schwerpunkte hin:

Die Reduzierung des Schwarzwildbestands durch jagdliche Maßnahmen

Blutproben-Monitoring

Einrichtung von Verwahrstellen für tot aufgefundenes Schwarzwild

Überprüfung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen der Schweinehalter

20 Drückjagden auf Schwarzwild in den vergangenen Monaten

Von November 2017 bis Ende Januar 2018 organisierte das Kreisforstamt eigenen Angaben zufolge rund 20 Drückjagden im Kreis. Die Vorbereitungen für diese Jagden habe bereits im Sommer begonnen. Das Forstamt habe dafür qualifizierte Jäger, Hundeführer und Treiber für die Einsätze eingeplant, darüber hinaus Straßensperrungen koordiniert, Hochsitze vorbereitet und die Vermarktung des Wildbrets gewährleistet. Die Drückjagden im Staatswald sind mit den Kreisjägervereinigungen und den Pächtern der privaten Jagdgebiete abgestimmt. So könnten möglichst große Flächen gemeinsam bejagt werden, um den Bestand der Wildschweine einzudämmen.

Behördlich festgesetzte Abschusspläne gibt es für Wildschweine keine. Damit die Jäger mehr Schwarzwild vor die Flinte kriegen, habe das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz jedoch die Auflagen gelockert. So sind bei der Ansitzjagd künstliche Lichtquellen erlaubt. Um den Jagderfolg bei Drückjagden zu erhöhen, werde der fahrlässige Abschuss von führenden Bachen, also Wildsäuen mit Frischlingen, nicht mehr als Ordnungswidrigkeit geahndet. „Es bleibt dennoch eine große Herausforderung, die vom Klimawandel und Maisanbau stark profitierenden Wildschweine zu reduzieren“, schreibt das Forstamt. Der mittlerweile fünfte Winter in Folge lässt die Bestände wachsen. Eine verlässliche Angabe zur Höhe der Schwarzwildbestände im Kreis gebe es nicht. Wohl aber kann das Forstamt sagen, wie viele Wildschweine erlegt wurden:

Jagdjahr 2014/2015: 1435 Wildschweine

2015/2016: 2032 Wildschweine

2016/2017: 1479 Wildschweine

Wildschweine mit Krankheitserscheinungen dem Veterinäramt melden

Werden im Rems-Murr-Kreis Wildschweine tot aufgefunden, müssen diese sachgerecht beseitigt werden. Alle Wildschweine, die unfall- oder krankheitsbedingt verenden, sollen in Sammelstellen gebracht und beprobt werden. Für die Beprobung wird eine Prämie aus Landesmitteln gewährt. Wildschweine, die typische Krankheitserscheinungen zeigen, seien unverzüglich dem Veterinäramt zu melden.

Bisher sind bei 96 gejagten oder verendet aufgefundenen Wildschweinen Blutproben genommen worden. Bei Wildschweinen aus Freilandhaltungen und Auslaufhaltungen im Rems-Murr-Kreis wurden im Jahr 2017 41 Blutproben entnommen.

Sammelstellen für tot aufgefundene Tiere

Die Kreisjägervereinigungen und das Kreisjagdamt haben in Kooperation mit den Städten und Gemeinden entsprechende Sammelstellen eingerichtet. Der Bedarf für den Bereich der Kreisjägervereinigung Waiblingen sei mit Standorten in Fellbach, Waiblingen, Winnenden, Weinstadt, Schorndorf und Urbach sowie Welzheim grundsätzlich gedeckt. An drei Standorten seien aus Landesmitteln zusätzliche Rollcontainer beschafft worden. Der Kühlraum in Welzheim wurde von der Stadt erneuert.

Im Bereich der Kreisjägervereinigung Backnang könne der vorhandene Standort im Bauhof Sulzbach/Murrhardt den Bedarf lediglich „grundsätzlich abdecken“. Allerdings seien zwei zusätzliche Standorte in Weissach im Tal und in Aspach sinnvoll. Für diese beiden Gemeinden wurden Standorte und Konzepte besprochen und aus Landesmitteln entsprechende Kühleinrichtungen beschafft. An allen drei Standorten wurde außerdem mit Hilfe von Landesmitteln zusätzlich Rollcontainer beschafft. Die Fertigstellung der zusätzlichen Standorte steht witterungsbedingt noch aus.

Im Schweinestall gelten verschärfte Hygienevorschriften

Für die Schweinehalter gelten verschärfte Hygienevorschriften, schreibt das Landratsamt. Die Betriebe müssten zur Vorbeugung gegen die Einschleppung von Tierseuchen besondere Hygieneregeln beachten und spezielle bauliche Anforderungen erfüllen. So müssen die Tierhalter zur Vorsorge beim Betreten der Ställe eine Hygieneschleuse benutzen. Auch Besucher müssten die Kleidung wechseln, um einen Erregereintrag zu vermeiden. Materialien wie Futter und Einstreu müssen wildschweinsicher gelagert werden.

Genau im Auge hat das Veterinäramt Schadnager, also Ratten und Mäuse. Sie müssten regelmäßig bekämpft werden. Darüber hinaus wurden die Betriebe in die Pflicht genommen, Krankheitserscheinungen aufzuzeichnen und bei Erreichen bestimmter Werte unverzüglich dem Veterinäramt zu melden.