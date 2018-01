Waiblingen-Neustadt.

Nach dem Hexen-Auftauchen und der Teilnahme an vielen Fasnetveranstaltungen feierten die über achtzig Rems-Hexen der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft gemeinsam mit den Ohrawuslern in der Neustädter Halle ihre 15. Hexen- und Guggennacht. Es war das Heimspiel vor der Hauptfasnet, die am „Schmotzigen Donnschtig“ mit dem Rathaussturm beginnt. Mit dabei waren am Samstag diverse Guggenmusiken aus dem Umland und natürlich die Lokalmatadore von der 1. WFG, die „Woiblenger Ohrawusler“. Ein Genuss waren die vielen Masken-, Brauchtums- und Showtänze, darunter der Hexentanz der gastgebenden Remshexen. Ein Nonstop-Programm war’s, bei dem es in der Neustädter Halle dampfte und brodelte.