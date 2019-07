Waiblingen Die Hitzewelle macht die Arbeit schwer

40 Grad von oben und 120 Grad von unten

Bauarbeiter Andreas Grundmann sucht in jeder freien Minute den Schatten. Er arbeitet im Straßenbau, momentan muss er eine Straße asphaltieren. Zusätzlich zu der Hitze von oben kommen dann noch 120 Grad Wärme von unten: Der Asphalt, den er verarbeiten muss, wird auf bis zu 180 Grad Celsius erwärmt. Wenn es so heiß ist wie in den letzten Tagen, fangen Grundmann und seine Kollegen bereits um 5.30 Uhr morgens mit der Arbeit an. Normalerweise startet ihr Tag erst um 7 Uhr. Ihr Arbeitgeber stellt bei der Hitze die Getränke und auch den Sonnenschutz. An den ganz heißen Tagen haben die Bauarbeiter die Anweisung, pro Stunde circa fünf bis zehn Minuten aus der Sonne zu gehen und eine kurze Pause im Schatten zu machen, sagt Grundmann. Oberkörperfrei zu arbeiten sei allerdings verboten, und auch kurze Hosen darf er bei der Arbeit aus Sicherheitsgründen nicht tragen. Er hofft also darauf, dass es bald wieder etwas abkühlt. Er arbeitet am liebsten, wenn es etwas bewölkt ist und Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad herrschen.

Lange, dicke Arbeitshosen tragen auch die Mitarbeiter der Stadtreinigung. Die Kollegen von der Baumpflege müssen während der Arbeit sogar Ganzkörperanzüge tragen: Momentan sind sie damit beschäftigt, die Nester der Eichenprozessionsspinner einzusammeln.

Wegen der brennenden Haare der Raupen müssen sie aus Sicherheitsgründen in voller Montur mit Schutzmaske und Anzug in die Baumkronen hochfahren. Daniel Plötzke sagt: „Selbst wenn ein Wind geht, kühlt uns das nicht ab. Wir merken davon durch die Anzüge nichts“. Gerald Ott muss in der Mittagshitze ein Kneippbecken in der Talaue reinigen. Er meint: „Wir kennen unsere Gebiete und wissen, wann die Sonne kommt. Wir fangen morgens eine Stunde früher an und gehen zu den sonnigen Plätzen. Schattige Plätze heben wir uns für den Mittag auf, wenn es in der Sonne zu heiß wird.“ Ab 28 Grad Celsius stellt der Bauhof den Mitarbeitern Wasser zur Verfügung. Viel trinken sei das Wichtigste, meint Werner Bebion, Verantwortlicher der Stadtreinigung.