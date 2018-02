Waiblingen Die Kälte sorgt für Probleme

Waiblingen. Die Kältewelle, bedingt durch das Hochdruckgebiet „Hartmut“, hält weiter an. In der Nacht zu Dienstag wurde an der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands, ein Kälterekord gemessen: minus 30,5 Grad. So tief waren die Temperaturen Ende Februar seit 100 Jahren nicht mehr. Auch im Rems-Murr-Kreis gab der Deutsche Wetterdienst die höchste Frostwarnung heraus.