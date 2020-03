Waiblingen Die Zeit der Hamsterkäufe ist vorbei

Verglichen mit normalen Zeiten, sind an diesem sonnigen Mittwochvormittag nur wenige Menschen unterwegs. An der Marktgarage ist die Schranke geöffnet – Parken ist gratis in den Zeiten von Corona, um das Ansteckungsrisiko in Bussen und Bahnen zu minimieren. Trotzdem ist anders als an normalen Markttagen ein Parkplatz leicht zu finden.

Es könnte ein angenehmer Gang durch die Altstadt sein - würden nicht manche Menschen Atemschutzmasken tragen und sich entgegenkommende Passanten weiträumig ausweichen. Auch auf dem Wochenmarkt werden die Mindestabstände eingehalten und vor der Metzgerei Weißschuh bildet sich kurzfristig eine Warteschlange, bis der nächste Kunde eintreten darf.