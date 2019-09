Waiblingen.

Diebe haben in Waiblingen einen 160 Kilogramm schweren Bootsmotor gestohlen. Die Täter hatten sich zwischen Freitag, 14 Uhr und Dienstag, 12.45 Uhr Zutritt zu einem umzäunten Gelände in der Straße "Schänzle" verschafft. Dort montierten sie den Außenbordmotor eines Motorboots ab. Der Motor hat einen Wert von rund 10 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 beim Polizeirevier in Waiblingen zu melden.