Waiblingen.

Diebe haben einen Oldtimer von einem Firmengelände in der Düsseldorfer Straße in Waiblingen gestohlen. Die Autodiebe waren laut Polizei zwischen Mittwochabend um 18 Uhr und Donnerstagmorgen um 8 Uhr am Werk. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen Mercedes-Benz SEB Coupé im Wert von rund 40 000 Euro. Zur Tatzeit waren die amtlichen Kennzeichen S-JX 111H am Fahrzeug angebracht. Die Kriminalpolizei Waiblingen nimmt unter der Telefonnummer 07151 9500 Zeugenhinweise entgegen.