Waiblingen Diebstahl und Beleidigung am Bahnhof

Waiblingen.

Ein 55-jähriger Mann hat am Sonntagmittag (06.01.2019) gegen 12 Uhr im Bahnhof in Waiblingen einer Reisenden Bargeld gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die 64-Jährige gemeinsam mit ihrem Sohn in der Bäckerei, als sie zum Bezahlen einen 50-Euro-Schein auf den Tresen legte. Der 55-jährige Deutsche soll daraufhin den Geldschein entwendet und sich aus der Bäckerei entfernt haben. Nach jetzigem Kenntnisstand verfolgte ihn der 38-jährige Sohn der Reisenden und hielt ihn bis zum Eintreffen einer Streife der Landespolizei fest. Zuvor soll er die Verkäuferin der Bäckerei beleidigt haben.