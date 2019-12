Waiblingen Döner-Laden soll „Edellokal“ werden

Anbieten will Silsüpür morgens Frühstück, ansonsten Gegrilltes – Hähnchen und Lamm, Kebab und Döner –, Suppen und Salate und freitags auch Fisch. Geöffnet werden soll das Lokal täglich von acht Uhr bis etwa 23 Uhr.

Dass er das zum Verkauf stehende Gebäude der Bäckerei im Internet gefunden hat, war für den 49-Jährigen ein Glücksfall: „Ich habe ewig gesucht“, erzählt er. Nach einem Treffen mit der Immobilienfirma habe er gleich zugeschlagen: „Ich wollte das Haus unbedingt haben. Der Laden hat mir gefallen und die Umgebung noch dazu.“ Die beiden Drei-Zimmer-Wohnungen in den oberen Etagen sind derzeit vermietet.

Der Bäckerei gingen die Verkäuferinnen aus

Wie berichtet, hatte Alessandro Haag im Sommer seine Bäckerei-Filiale in der Langen Straße dichtgemacht, weil er keine Verkäuferinnen mehr fand. Die Bäckerei Haag produziert ihre Backwaren in Schwaikheim. Dort betreibt sie ebenso wie in der Waiblinger Bahnhofstraße und in Winnenden auch noch Läden, in denen täglich Brot und frische Brötchen zu haben sind. Dass in der Langen Straße in Waiblingen Schluss war, bedauerten viele. Den großen Personalmangel im Handel bestätigte auch Isa Herrmann, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit. Vor allem im Nahrungsmittelbereich werde Verkaufspersonal händeringend gesucht, besonders groß seien die Probleme bei den Bäckern und Metzgern.

Daneben ein Unverpacktladen

In das seit langem leerstehende Geschäft an der kleinen Passage daneben will eine Waiblingerin einen Unverpackt-Laden eröffnen. Dort sollen nur offene Lebensmittel wie Nudeln, Reis und Getreide, Müsli, Linsen, Nüsse und Kaffee verkauft werden. Angeboten werden die Lebensmittel in modernen Glasbehältern, aus denen sich die Kunden die gewünschten Mengen abfüllen können. Noch hat die Bank der künftigen Unternehmerin allerdings kein grünes Licht für die Finanzierung gegeben. Die Gespräche mit der Bank wegen eines Existenzgründerdarlehens laufen.