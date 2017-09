Waiblingen.

Drei Menschen haben bei einem Unfall in Waiblingen leichte Verletzungen erlitten. Zudem ist ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro entstanden. Kurz nach dem Ortsende von Hegnach hatte ein 50-Jähriger am Donnerstagmittag (31.8.) gegen 13.30 Uhr seinen Mercedes gestoppt um zu wenden. Er übersah laut Polizei den entgegenkommenden VW einer 26-Jährigen. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurden die 26-Jährige und die beiden Beifahrer des 50-Jährigen leicht verletzt.