Waiblingen Drei Wahrheiten zur Flüchtlingsfrage

Fünf Fragen zur Flüchtlingspolitik an die Bundestagskandidaten im Wahlkreis Waiblingen. Ihre Antworten lesen Sie hier.

„Sie können die Grenzen nicht schließen“ – wie auch? „Wir haben 3000 Kilometer Landgrenze.“ Das sagte Angela Merkel im Herbst 2015. Der Satz war falsch. Man kann Grenzen schützen, und längst geschieht das auch; nur nicht so, wie sich das viele zunächst vorgestellt hatten.

Die Zuwanderung von Flüchtlingen stoppt heute kein Zaun um Deutschland. Wenn die AfD in ihrem Wahlprogramm immer noch „strenge Kontrollen an den deutschen Grenzübergängen“ nebst „Bewachung der grünen Grenze“ mit Hilfe von „Zäunen“ fordert, als wäre das die einzige Lösung, wirkt das seltsam aus der Zeit gefallen und an den aktuellen Realitäten vorbeizielend. Die Wahrheit: Der Grenzschutz, der momentan praktiziert wird, funktioniert vollkommen anders; eleganter und unauffälliger, mögen manche sagen; schmutziger und schamloser, mögen andere finden.

Schließung der Balkanroute

Deutschland hat sich mittlerweile, um den Zustrom zum Versiegen zu bringen, in ein Polster aus Türsteher-Staaten gepackt. Dabei scheuen wir auch vor unsäglichen Bündnissen nicht zurück.

Die Schließung der Balkanroute haben die südosteuropäischen Staaten übernommen. Als Stopper im Süden fungiert dazu – gegen Bezahlung – Erdogans mittlerweile katastrophal entdemokratisierte Türkei. Und Deals mit fragwürdigsten Warlords, Despoten, Potentaten in Nord- und sogar schon in Zentralafrika helfen, noch weiträumigere Sperrgürtel zu spannen.

Ein Beispiel

Gegen den sudanesischen Präsidenten Omar al Baschir liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit – die Europäer hofieren ihn dennoch als Kooperationspartner. Denn das ostafrikanische Land ist eine bedeutende Transit-Region für Migranten. Auf ihrem Marsch nach Norden, nach Ägypten und Libyen, wo die Boote gen Europa warten, kommen Flüchtlinge aus Eritrea, Äthiopien und Südsudan, aus Tschad, Niger und Somalia durch den Sudan. Europa setzt auf die Hilfe der Regierung Baschir, um diesen Weg abzuschneiden, und schickt deshalb Hunderte von Millionen EU-Gelder in den Sudan. In den USA gibt es für diese Art Pakt mit dubiosen Partnern ein geflügeltes Wort: „He may be a bastard, but he’s our bastard.“ Er mag ein Schwein sein – aber was soll’s, solange er uns nützt?

Statistischer Befund

Während 2015 knapp 900 000 Asylsuchende nach Deutschland kamen, waren es im Jahr 2016 nur noch gut 300 000 und im ersten Halbjahr 2017 lediglich gut 100 000. Man mag es bejubeln oder beklagen, der statistische Befund ist eindeutig: Die Zeit der Willkommenskultur ist vorbei.

Flüchtlinge sind die Fachkräfte der Zukunft und die Rettung für unser überaltertes Land, sagten 2015 die einen. Die da zu uns kommen, sind lauter Verbrecher und Analphabeten, unkten andere. Und die Wahrheit? Findet sich: in der Mitte.

Der Anteil von Flüchtlingen und illegalen Migranten an der Gesamtzahl der Straftatverdächtigen in Deutschland lag 2016 laut polizeilicher Kriminalstatistik bei 8,6 Prozent. Der Bevölkerungsanteil dieser Gruppe liegt eher bei zwei Prozent. Die allermeisten Flüchtlinge wurden nicht straffällig – aber Flüchtlinge wurden öfter straffällig als Deutsche. Die Ursachen sind bekannt: Viele junge Männer (in allen Nationen der Welt die kriminalstatistisch auffälligste Gruppe) sind zu uns gekommen, zum Teil aus Ländern mit schlimmen Gewalttraditionen; sie lebten in beengten Unterkünften mit unklaren Perspektiven. Das macht anfällig.

Eine Jahrzehntaufgabe

Berufliche Integration hilft. Auch dazu gibt es Zahlen: Fast 160 000 haben mittlerweile reguläre Jobs gefunden, hinzu kommen knapp 60 000 geringfügig Beschäftigte. Integration via Job bleibt eine Jahrzehntaufgabe, mindestens. Aber aussichtslos? Nein, wie das bereits Erreichte zeigt.

Und kulturelle Integration? Ist enorm wichtig. Viele Zugewanderte kommen aus Ländern mit teilweise anderen Wertvorstellungen, anderen historischen Erfahrungen, anderen gesellschaftlichen Prägungen; aus Ländern, in denen Gewalt aufgrund lange tobender Kriege oder Bürgerkriege nicht so tabuisiert ist wie bei uns; aus Ländern, in denen Antisemitismus teilweise salonfähig ist; aus Ländern, die Frauen weniger Rechte gewähren; aus Ländern, in denen Homophobie verbreitet ist. Jonglieren wir mal mit dem umstrittenen Begriff der „Leitkultur“ – zu den leitenden Kulturwerten unseres Landes gehört: das Gewaltmonopol des Staates zu achten; das Existenzrecht des Staates Israel anzuerkennen; Hetze gegen andere Religionen abzulehnen; Frauen als gleichberechtigt zu betrachten; Schwule nicht zu diskriminieren. Wir müssen Neuankömmlingen diese Werte entschlossen vermitteln und bei Bedarf auch mit den Mitteln des Strafrechts durchsetzen. Diese „Leitkultur“ gilt es zu verteidigen: auch gegen Anwürfe von deutscher Seite.

Fluchtursachen bekämpfen? Eine hohle Phrase. Die Wahrheit ist, dass die reichen Länder Fluchtursachen oft erzeugen. Ein Beispiel lieferte die Flüchtlingskrise 2015: Die internationale Staatengemeinschaft kürzte die Gelder fürs Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen – ein historischer Fall von politischer Kurzsichtigkeit. Folge: Die sowieso schon elenden Verhältnisse in libanesischen und jordanischen Flüchtlingslagern wurden unerträglich. Viele Kriegsbetroffene aus Syrien machten sich auf den Weg nach Norden.

Was lassen wir Deutschen uns Entwicklungszusammenarbeit, früher Entwicklungshilfe genannt, kosten? 2017 verfügt dieses Ministerium über einen Etat von fast acht Milliarden Euro; so viel wie noch nie! Und nicht einmal ein Viertel des Militär-Haushalts.

Afghanistan stabilisieren, Syrienkrieg beenden

Fluchtursachen zu bekämpfen, ist eines der dicksten Bretter, die es weltweit zu bohren gibt. Enorme Anstrengungen im Heute wären zu stemmen, die sich erst in vielen Jahren auszahlen würden. Für Politiker gibt es dabei nichts zu gewinnen: Die Regierung, die sich mit aller Macht darauf stürzen würde, wäre längst nicht mehr im Amt, wenn die Mühen Früchte tragen.

Fluchtursachen bekämpfen? Das sagt sich so leicht. Aber konkret heißt das: Länder wie Afghanistan zu stabilisieren – was seit Ewigkeiten nicht wirklich gelingt; den Syrienkrieg zu beenden – wobei keiner so recht weiß, wie das funktionieren soll; und einem ganzen Kontinent namens Afrika eine Zukunft zu geben – was eine Aufgabe ist, vor der einen schwindelt.

Was heißt das für die Politik?

Wovor fliehen Menschen? Vor Krieg, Armut, Ausbeutung, Gewalt, Perspektivlosigkeit, Umweltkatastrophen und den fatalen Folgen des Klimawandels. Was heißt das für eine Politik, die Fluchtursachen bekämpfen will? Schluss sein müsste mit Rüstungsexporten, die weltweit Kriege befeuern. Schluss sein müsste mit Börsenspekulationsgeschäften auf Nahrungsmittelpreise. Schluss sein müsste damit, dass hochsubventionierte europäische Agrarprodukte regionale afrikanische Märkte mit Dumpingangeboten kaputtmachen; und Freihandelsabkommen, die solche Billigexporte noch erleichtern, helfen auch nicht weiter.

Wir müssten uns selber grundstürzend ändern

Schluss sein müsste mit dem Landraub, den korrupte Machthaber in Afrika zu ihrem finanziellen Wohle europäischen Konzernen gestatten; auf Kosten von Kleinbauern. Schluss sein müsste damit, dass EU-Fangflotten vor den Küsten Afrikas so viel Edelfisch abgreifen, bis die örtlichen Fischer keine Lebensgrundlage mehr haben.

Und wir müssten unsere Konsum- und Wachstumswucht zähmen, die mitverantwortlich ist für den Klimawandel. Unter seinen Folgen haben zuallererst die Menschen in armen Ländern zu leiden.

Die unangenehme Wahrheit hinter der Phrase „Fluchtursachen bekämpfen“ lautet: Wollten wir ernst damit machen, müssten wir uns selber grundstürzend ändern. Wir müssten eine fairere Agrarpolitik, eine gerechtere Handelspolitik, eine entschlossenere Klimapolitik, eine verantwortungsvollere Finanzpolitik wagen und und und. Wer fängt damit an?