Waiblingen Dreimal viel zu viel Alkohol im Spiel

In Backnang sah gegen 23.40 Uhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Backnang einen PKW aus einem Etablissement in der Sulzbacher Straße herausfahren. Im Anschluss sollte der PKW einer Kontrolle unterzogen werden, da technische Defekte vermutet wurden. Zunächst befolgte der 23 Jahre alte Fahrer auch alle Anweisungen der Polizei. Als er dann Anhalten sollte beschleunigte der 23jährige und raste davon. An der "Krähenbachinsel" verlor er dann die Kontrolle über sein Auto, fuhr über die dortige Verkehrsinsel und stieß mit einem, an einer Ampel wartenden Mercedes eines 25 Jahre alten Mannes zusammen. Bei dem Unfall blieb es zum Glück bei Sachschäden. Jedoch konnte bei der Unfallaufnahme festgestellt werden weshalb der 23 Jahre alte Mann geflüchtet war. Er war nämlich deutlich betrunken und hatte auch keinen Führerschein. Auch Drogen hatte er konsumiert, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Da der Unfallfahrer bei seiner rasanten Fahrt noch andere Autofahrer gefährdet hatte, bitte die Polizei Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07191/909-0 zu melden.