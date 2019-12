Waiblingen Droht in Waiblingen ein Ärztemangel?

Jeder dritte Hausarzt im Kreis ist über 60 Jahre alt und wird in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Erhebungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg zufolge werden in den kommenden Jahren rund 500 Hausarztpraxen leer stehen. Keine Frage: Hausärzte alter Schule haben beim Medizinernachwuchs ein Imageproblem. Die meisten jungen Ärzte wollen geregelte Arbeitszeiten und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Das war früher anders: „Als ich die Praxis gegründet habe, bin ich morgens um 4.30 Uhr gekommen und abends um 21.30 Uhr nach Hause gegangen“, erinnert sich der Kardiologe. „Da brauchen Sie eine Frau mit Verständnis...“

Der Kampf um den Doktor im Dorf

Ist der Hausarzt bald Geschichte? „Das bisherige Modell wird zunehmend abgelöst“, sagt Hess. Die Zukunft liege im Verbund, also in Gemeinschaftspraxen und Medinzinischen Versorgungszentren (MZV), in denen Freiberufler und/oder Angestellte zusammenarbeiten. Besonders schwer tun sich Ärzte aber auf dem Land, Nachfolger für ihre Praxen zu finden. Im Kampf um den Doktor im Dorf setzt die baden-württembergische CDU auf eine Landarztquote. Danach könnten Abiturienten auch ohne Traumnote einen Studienplatz ergattern, wenn sie sich nach dem Studium für einige Jahre als Landarzt verpflichten. „Unsinn“, nennt Karl-Michael Hess solche Ideen. Den Menschen müsse man Entwicklungsmöglichkeiten lassen, junge Ärzte sollten stattdessen besser unterstützt werden. Mit einer guten Anbindung für Pendler zum Beispiel, mit einer schnellen Datenleitung auf dem Land, mit Ärztehäusern, in denen die Mediziner bei verbilligten Mieten arbeiten könnten und einer Einkommensgarantie. „Man muss was tun, um den Leuten die Angst zu nehmen“, ist Hess überzeugt. Das hohe finanzielle Risiko schrecke viele Praxisgründer ab, dazu komme die Planungsunsicherheit durch die Politik: „Dauernd werden die Abrechungsmöglichkeiten geändert“, moniert der Kardiologe. Der Berufsstand sei durch die vielen politischen Reformen jahrelang verunsichert worden.