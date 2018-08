Waiblingen Dürre macht Futter knapp: Bauernverband sorgt sich

Waiblingen. Der Bauernverband sorgt sich angesichts der Dürre um die Viehhalter in Baden-Württemberg - denn ihnen geht das Futter für die Tiere aus. Die Betriebe hätten durch die anhaltende Trockenheit massive Einbußen vor allem bei Gras, das verfüttert wird, aber auch beim Mais verzeichnet, sagte Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied am Donnerstag in Waiblingen.