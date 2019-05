Waiblingen E-Ladesäulen in allen Ortschaften

Das Netz der Ladesäulen für Elektroautos wird dichter. Stand heute betreiben allein die Stadtwerke 15 Stationen mit insgesamt 30 Anschlüssen. Symbolisch für alle Ortschaften haben Oberbürgermeister Andreas Hesky, Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Schöller, Netzmanagement-Leiter Axel Hamm und Ortsvorsteher Markus Motschenbacher die neue Säule in Hegnach eingeweiht. An der Ecke Hauptstraße/ Haldenäcker können Elektromobilisten ihren Akku an einer von zwei Steckdosen mit je 22 Kilowatt beladen. „In den Ortschaften sollen gleiche Lebensbedingungen herrschen wie in der Kernstadt“, begründet der OB den Ausbau in die Fläche. Das gelte auch für die Ladeinfrastruktur.

Schneller laden in Waiblingen-Süd

In den nächsten zwei Wochen installieren die Stadtwerke zwei weitere Ladesäulen in der Postplatz-Tiefgarage und am Besucherparkplatz von Stihl in Neustadt. Beide bereits bestehende Lade-Standorte werden um eine weitere Säule ergänzt. Außerdem planen die Stadtwerke, noch in diesem Jahr weitere Stationen auf der Korber Höhe, in der Rinnenäckersiedlung sowie in der Parkgarage der Volksbank in der Fronackerstraße aufzubauen. Ende des Jahres wird der lokale Energieversorger also stadtweit 20 Ladesäulen mit insgesamt 40 Anschlüssen betreiben.