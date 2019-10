Schorndorf.

Nach dem verregneten Samstag erwartet uns am heutigen Sonntag ein herrlicher Herbsttag. Den gilt es zu nutzen. Aktuell scheint die Sonne. Später gibt es überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperatur steigt auf 19 Grad. Am Abend wird es im Remstal wolkig und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 15 Grad.

Über die Nacht ziehen wieder Regenwolken heran. Am Montag muss mit etwas Regen gerechnet werden. Es wird kühler in unserer Region.

Der Deutsche Wetterdienst analysiert: "Ein Hoch über Osteuropa ist mit südlicher Strömung wetterbestimmend." In der Nacht zum Montag ziehe von Westen her eine Kaltfront heran. Von Dienstag an wird es trockener und es ist mit Morgennebel zu rechnen.