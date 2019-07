Waiblingen Ein Käufer für Bosch Packaging

Das Geschäft mit Verpackungsmaschinen inklusive 6100 Mitarbeitern in 15 Ländern soll demnach an eine neu gegründete Gesellschaft verkauft werden. Damit bliebe das Unternehmen mit den Bereichen Pharma und Food als Ganzes erhalten, wie Bosch weiter mitteilt. Verwaltet wird die Gesellschaft von der Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners mit Sitz in Luxemburg und 24 Niederlassungen in Europa, Asien und den USA.

Am Donnerstag, 11 Juli, wurde der Vertrag unterzeichnet. Kaufpreis und weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Der Vollzug des Verkaufs steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden und weiterer Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird zum Jahreswechsel erwartet.

Bosch hatte vor einem Jahr verkündet, einen Käufer für das Geschäft mit Verpackungstechnik zu suchen. Im Januar hatten sich Geschäftsführung, Gesamtbetriebsrat und Gewerkschaft auf die Sicherung der deutschen Standorte für drei Jahre und fünf Jahre Tarifbindung für die Mitarbeiter geeinigt.