Waiblingen Ein neuer Leiter für das Polizeirevier Waiblingen

Trotz seiner umfangreichen administrativen Aufgaben in der Leitung des Polizeireviers will sich Daniel Kerzenmacher nicht im Büro verschanzen. Von klein auf, als er in seiner Heimatgemeinde Teningen mit sechs Jahren beim Roten Kreuz anfing, haben ihn die klassischen Aufgaben der Polizei fasziniert: Helfer sein, für Sicherheit sorgen, Nähe zu den Bürgern halten. Aus der ungeheuren Vielfalt der Polizeiarbeit hat er in seiner noch jungen Laufbahn schon weite Bereiche kennengelernt. Zuletzt arbeitete er im Lagezentrum des baden-württembergischen Innenministeriums, umso mehr freut sich der Praktiker über die Rückkehr an die Basis. Dass das Miteinander mit sicherheitsrelevanten Institutionen wie Stadt, Feuerwehr und DRK hier vorbildlich funktioniert, hat er bereits in der Landeshauptstadt vernommen.

Abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet

Das Revier Waiblingen zwischen Großstadt und ländlich geprägtem Raum scheint ihm ein besonders abwechslungsreiches und damit spannendes Aufgabengebiet zu bieten. Mit dem Polizeipräsidium in Aalen hält er täglich Kontakt, gleichzeitig habe das Revier viele Spielräume. Die Bürger hätten durch die Struktur keinen Nachteil, glaubt Daniel Kerzenmacher. Durch die Posten sei die Polizei ja vor Ort präsent.

Kampf gegen Einbrüche: "Lieber einmal zu viel anrufen"

Zwar geht laut Statistik die Kriminalität zurück, doch die Zahl der Einsätze steigt. Ein scheinbarer Widerspruch, der daher rührt, dass die Polizei oft zu (verbalen) Konflikten gerufen wird, bei denen es sich eigentlich nicht um Straftaten handelt. Weil ihr am Sicherheitsgefühl der Bürger gelegen ist, möchte die Polizei dabei dennoch Präsenz zeigen, ohne die Kernaufgaben zu vernachlässigen: die Bekämpfung von Straftaten und Verkehrsunfällen sowie die allgemeine Gefahrenabwehr. Meistens sei das subjektive Sicherheitsgefühl schlechter als die tatsächliche Lage. Echte Brennpunkte gebe es nicht, doch eine Sache bereite ihm Kopfschmerzen, sagt Daniel Kerzenmacher: Wohnungseinbrüche. Gute Verkehrsanbindungen machen Tätern den Rückzug leicht. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit wird die Polizei daher verstärkt Streife fahren, auch in Zivil. Und sie bittet um die Mithilfe der Bürger: „Im Zweifelsfall lieber einmal zu viel bei der Polizei anrufen als zu wenig.“

Kerzenmacher will selbst bei Streifen mitfahren

Um den Kontakt zum Alltag der Kollegen zu halten, ihre Probleme zu erkennen und zu verstehen, will er nach Möglichkeit selbst bei Streifen mitfahren oder bei Festnahmen etwa von Dieben oder Räubern am eigenen Leib die Gefährdung spüren, der sich die Beamten in solchen Situationen ausgesetzt sehen. Nicht nur bei größeren Szenarien, bei denen sowieso der Revierchef die Einsatzleitung übernimmt. „Das ist mein Anspruch als Führungskraft.“

"Der Polizeiberuf ist weiter attraktiv"

Personell gibt es innerhalb der Polizei eine hohe Fluktuation, was die Abdeckung des Aufgabenspektrums nicht leicht macht, auch wenn formal keine unbesetzten Stellen zu beklagen sind. Positiv findet der Polizeirat daher, dass die Landesregierung reagiert hat und sich die Neueinstellungen auf hohem Niveau bewegen – allerdings benötige die Ausbildung Zeit und Erfahrung spiele für Polizisten eine große Rolle. Werde aktuell eine Talsohle durchschritten, gehe es in absehbarer Zeit aufwärts. „Der Polizeiberuf ist weiter attraktiv“, stellt er mit Genugtuung fest.

Übergriffe werden häufiger

Was der Polizei bei Einsätzen zu schaffen macht, sind häufiger werdende Übergriffe und Respektlosigkeit gegen Beamte. Manchmal komme es auch durch Falschinformationen in den sozialen Medien zu vermeintlichen Solidarisierungseffekten gegen die Polizei. Was auch damit zu tun habe, dass die Außenstehenden nie das ganze Bild erkennen können. In Zeiten von Facebook und Co. werde die Polizei an akribischer Ermittlungsarbeit festhalten und trotzdem dem Bedürfnis der Öffentlichkeit nach rascher, aber eben fundierter Information Rechnung tragen. „Was das angeht, haben wir in den vergangenen Jahren viel gelernt.“