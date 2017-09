Waiblingen Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In den frühen Morgenstunden des Samstages wurde in den Wertstoffhof in der Düsseldorfer Straße eingebrochen. Drei Streifen der Reviere Waiblingen und Fellbach trafen auf eine Person, die gerade über eine Leiter das Gelände verlassen wollte. Sie wurde festgenommen und zum Revier verbracht.

Entwendet wurden mehrere geringwertige Elektroschrottgeräte, die bereits in einem Lkw verladen waren. Beim Täter handelte es sich um einen 37jährigen, polnischen Staatsgehörigen, der nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.