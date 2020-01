Waiblingen.

Ein Unbekannter ist zwischen Montagabend (27.1.) und Dienstagvormittag (28.1.) in einen Tennis-Club eingestiegen und hat einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte zwischen 23.30 Uhr und 10.40 Uhr über das Oberlichtfenster in das Gebäude im Alten Neustädter Weg einstieg. In einer Schublade fand er das Geld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.