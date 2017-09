Waiblingen Einbruch und Diebstahl

Des Weiteren hebelte der Täter das Fenster eines dort abgestellten Wohnanhängers auf und gelangte so in das Innere des Fahrzeuges. Offenbar übernachtete der Eindringling in dem Anhänger und entwendete dabei Lebensmittel.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/950-422.