Waiblingen Eine Ärztin für Kleinheppach

Vor gut zwei Jahren hatte Anke Menikheim die Hausarztpraxis in Bittenfeld übernommen. Lange Zeit hatte dort der langjährige Hausarzt Wolf Ehmann vergeblich einen Nachfolger gesucht. Nach Ehmanns Tod hatte dessen Sohn vorübergehend die Praxis geführt, dann aber an Anke Menikheim übergeben. Die gebürtige Ulmerin studierte Medizin an der Uni Ulm und absolvierte dort auch ihre Facharztausbildung zur Anästhesistin. Als Anästhesistin arbeitete sie im Rems-Murr-Klinikum. Um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, entschied sie sich zu einer zusätzlichen Facharztausbildung: Sie wurde Allgemeinmedizinerin mit dem Ziel, sich als Hausärztin selbstständig zu machen. Menikheim lebt mit ihrer Familie in Rudersberg. Mit der Praxis in Bittenfeld startete sie im Januar 2018.

Erfolg nach langen Verhandlungen

Nun eröffnet sie also eine Zweigpraxis in Kleinheppach, was nicht nur die Patienten freuen wird, sondern auch von Bürgermeister Jochen Müller und seinem Gemeinderat gefeiert wird. Die gemeinsamen Bemühungen der Gemeinde Korb und der Kreisbaugesellschaft Waiblingen zur Ansiedlung einer Arztpraxis im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Kleinheppach seien nach langen Verhandlungen endlich von Erfolg gekrönt, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.