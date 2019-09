Waiblingen Eine Stiftung für den Klimaschutz

Ein Beispiel: 500 000 Tonnen Kohlendioxid haben die Gebäude des Landes im Jahr 2015 verbraucht. Würde man die Tonne mit fünf Euro bewerten, kämen 2,5 Millionen Euro in die Kasse der Stiftung. Bei 23 Euro pro Tonne wären es schon elf Millionen Euro.

Nicht nur das Land soll sich beteiligen. Unternehmen könnten Ausgleichszahlungen leisten, um ihre Produktion „klimaneutral zu stellen“, sagt Paal. Privatleute könnten sich ebenso beteiligen und dann etwa den Kohlendioxidausstoß von Heizungen ausgleichen oder die Nutzung ihres Handys.

Eine Stiftung braucht Grundkapital. Claus Paal schlägt vor, dazu die Strafzahlungen von Porsche zu nutzen, die das Unternehmen wegen des Dieselabgas-Skandals zahlen muss. Es geht dabei um 535 Millionen Euro. Geld, das an das Land Baden-Württemberg fließt.

Für Claus Paal ist Klimaschutz auch Wirtschaftspolitik. 16 Milliarden Euro Umsatz macht die Wirtschaft im Land mit Umweltschutztechnik, hat das Statistische Landesamt errechnet. Vom Umweltschutz profitiert vor allem der klassische Maschinenbau. 6 Milliarden Euro Umsatz machen die Unternehmen im Land heute bereits mit Klimaschutztechnik. Der Exportanteil liegt bei 50 Prozent. „Wir müssen uns bewegen, weil wir Technologien brauchen, die wir weltweit verkaufen können“, sagt Paal, der auch Präsident der Bezirkskammer Rems-Murr der Industrie- und Handelskammer (IHK) ist. Ein weiterer Aspekt, der gerade für Firmen im Remstal wichtig ist: „Großkonzerne wie Bosch und Daimler werden zukünftig Klimaneutralität von ihren Zulieferern verlangen. Die Klimaschutz-Stiftung bietet ihnen dieses an und kann zudem die Entwicklung von klimaneutralen Technologien fördern.“

Kostenlose Darlehen für den Klimaschutz

Claus Paal will die Klimaschutz-Stiftung durch einem Klimaschutzfonds ergänzen. Er geht von einem Umfang von einer Milliarde Euro aus. Das Kapital käme über eine verzinste Staatsanleihe in den Fonds. Jeder Bürger könnte so den Klimaschutz fördern und sein Geld sinnvoll anlegen. Diese Idee hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier für den Bund vorgeschlagen.

Der Fonds würde dann, so stellt sich das Claus Paal vor, zinslose Darlehen an die Bürger für Klimaschutz-Investitionen vergeben. Zum Beispiel, wenn eine alte Ölheizung ersetzt werden soll. Den Vorschlag für Stiftung und Fonds hat die Landes-CDU in die Koalition eingebracht. „Ich würde mich freuen, wenn die Grünen mitmachen“, sagt Claus Paal.