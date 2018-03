Waiblingen Eine Stimme gegen Erdogan

Das Frühstück verrät alles über die zwei Seelen in seiner Brust. Er und seine Gattin, sie hätten „ein bisschen“ was hergerichtet – und das also ist es, was überbordende Gastfreundlichkeit unter „ein bisschen“ versteht: Das Mittagessen können wir streichen. „Seit sechs Uhr ist meine Frau wach und hat alles vorbereitet – aber ich habe auch geholfen! Nicht dass Sie denken . . .“ Die Käsespieße, Eier, Essiggurken: Sie liegen sorgsam hindrappiert in Kreisformation, deutsche Ordnung herrscht auf den Tellern. Dazu aber: Oliven, grün, Oliven, schwarz, Paprika, Tee, Saft, „Börek“-Blätterteigstangen: türkische Üppigkeit, türkische Fülle.

„Ich habe zwei Heimaten“, sagt Recep Caliskan; die Türkei, „wo ich herkomme“; Deutschland, „wo ich mein ganzes Leben verbracht habe“. Er liebt die Türkei, „ihre Geschichte, die Kultur, das Essen“, er verehrt Deutschland, die „Gerechtigkeit, Gewissensfreiheit, das Schulsystem, die starke Wirtschaft“. Hierher ist er im Alter von acht Jahren gekommen, hier hat er Kindheit und Jugend durchlebt, beruflich Fuß gefasst, wurde Tourismus-Fachwirt, gründete ein Reisebüro, arbeitet heute bei Daimler in der Endkontrolle des Motorenwerkes Untertürkheim, ist Vertrauensmann der IG Metall; hier sind seine drei Kinder geboren, „in Schorndorf. Der Daimlerstadt!“

„Ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl. Sehr, sehr sicher. Sehr, sehr glücklich.“ Er stockt. „Bis jetzt.“

Seit Erdogan Deutschland vor den Kopf stößt, merkt Recep Caliskan, dass „die deutschen Freunde – gute Freunde! Gute Nachbarn, gute Geschäftsleute, gute Arbeitskollegen – Abstand halten. Sie versuchen, dass ich es nicht merke. Aber ich spüre es.“ Erst, „wenn wir ins Gespräch kommen und ich meine Vorstellungen sage, blühen die wieder. Und akzeptieren mich.“

Dies ist Recep Caliskans tiefe Sorge: dass das Band zwischen seinen „zwei Heimaten“ zerreißt. „Es kann so nicht weitergehen.“

Atatürk und Aksener: Zwei überlebensgroße Köpfe

Zwei große Foto-Banner beherrschen das Wohnzimmer: überlebensgroß, vor türkischen Flaggen, Staatsgründer Kemal Atatürk und Iyi-Parti-Gründerin Meral Aksener. Beide sind Caliskan gleich wertvoll – und deshalb ist er jetzt nicht ganz glücklich mit dem Arrangement: Atatürks Kopf sitzt, die hohe Pelzmütze ist schuld, allzu tief unter Akseners Konterfei. Der Hausherr, geschäftig um historische Gerechtigkeit bemüht, unterlegt das Gestell, das Atatürks Antlitz trägt, mit Büchern.

Atatürk, „der große General, der große Gründer, der große Denker“, hat einst aus den Trümmern des Osmanischen Reiches ein modernes, Europa zugewandtes Land geformt, und „er hat immer gesagt: Lasst uns Staat und Religion nicht verwechseln!“ Meral Aksener aber, das ist Caliskans Hoffnung, soll diesen Geist wiederbeleben.

Wenn Recep Caliskan mit Luis-de-Funes-haft agiler Mimik Kaskaden und Katarakte aus Worten sprudeln lässt, bricht ein unzähmbares schauspielerisches Temperament sich Bahn, er führt theaterreife Dialoge mit sich selber; wenn er klagt, Erdogans Partei habe „alle Zügel in der Hand“, greift er in die Luft, als fasse er einem Pferd ins Zaumzeug; wenn er warnt, dass Erdogan „marionettenmäßig kommandiert“, zieht er wie ein Puppenspieler an imaginären Fäden. „So kann es nicht weitergehen.“

Der Präsident und seine devoten Claqueure

Sicher, der „Aufschwung war enorm“ in Erdogans ersten Regierungsjahren: Er ließ Straßen, Brücken, Flughäfen bauen, und die „Hygiene“ in den Krankenhäusern, vormals „katastrophal“, wurde, „ich will fast behaupten, wie in Deutschland“.

Nur: Erklärte Erdogan heute, „Kaffee ist schlecht“ – alle würden „applaudieren“. Behauptete er vier Wochen später, „Kaffee ist das Beste, ein türkisches Getränk“ – alle würden klatschen. Im Fernsehen läuft ein Spielfilm; plötzlich wird das Programm unterbrochen, nur weil Erdogan grade mal wieder irgendwo vorfährt. Und um die kriecherischen Dialoge zwischen Studio-Moderator und Außen-Reporterin zu veranschaulichen, schlüpft Caliskan in beide Rollen und hält sich ein Luftmikro unter die Nase. „Das Volk“ gehe „geduckt“, und die Islamisten gewinnen an Macht: „Die sehen – Verzeihung – die sehen eklig aus“ mit ihren langen Fanatikerbärten und wollen, dass „die Frauen verschleiert“ gehen!

Isolation der Türkei?

Wenn Caliskan in der Türkei Urlaub macht, sieht er an den Stränden kaum noch Europäer. In welche Isolation steuert die Türkei nur hinein? „Sie exportiert knapp 80 Prozent nach Europa“; was, wenn diese Brücke zerbräche? „Was passiert mit den Arbeitsplätzen, den Familien, den Kindern? Wo führt das hin?“ Und falls die deutsche Regierung eines Tages, „im schlimmsten Fall“, sagte, „okay, wenn das so ist, müsst ihr in euer Land zurück, innerhalb von drei Monaten – was ist dann?“

„Muslime, Christen oder Juden, jeder sollte frei seine Religion ausüben dürfen“, sagt Recep Caliskan; und jeder ein würdiges Leben führen. So sehr er die kurdische PKK ablehnt – die Sehnsüchte der kurdischen Bevölkerung kann er verstehen. „Sie konnten nicht mal ihre eigene Sprache öffentlich sprechen“, und dass ihr Gebiet wirtschaftlich so „rückständig“ ist, „das ist unser Fehler. Ich bin gegen Diskriminierung.“

Ach, wohin steuert das Land seiner Geburt? „So kann es nicht weitergehen“, sagt Recep Caliskan. „Oder wir verlieren alles, was wir haben.“