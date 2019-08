Waiblingen Einsatzgebiet Talaue: Unterwegs mit dem Ordnungsdienst

Nicht nur in der Innenstadt, auch in der weitläufigen Talaue gibt es viel Arbeit für den Kommunalen Ordnungsdienst. Wachsender Kontrolldruck habe in den vergangenen zehn Jahren dazu geführt, dass sich das Miteinander in der Talaue verbessert habe, sagt Werner Nussbaum, Leiter des städtischen Fachbereichs Bürgerdienste. Streife im Park und an der Rems zu fahren gehört seit Jahren zum Alltag der Wachleute um KOD-Leiter Timo Lösch. Vom schnellen Segway aus halten sie Ausschau nach freilaufenden Hunden, Müll und Radlern abseits der dafür vorgesehenen Wege. Immer wieder gehen bei der Verwaltung Beschwerden über Hundekot am Wegesrand oder in den Wiesen ein.

Die Talaue wirkt nicht nur für Waiblinger attraktiv: Bei regelmäßigen Schwerpunktkontrollen von Hundehaltern zeigt sich, dass viele der kontrollierten Hundehalter aus anderen Städten und Gemeinden kommen. Zusätzlich zu den knapp 2000 Hunden in Waiblingen selbst nutzen viele Hundehalter aus dem Umland die Gemarkung für Spazier- und Gassigänge. Vielfach wird die Leinenpflicht aus Unwissenheit oder ganz bewusst ignoriert. Und oft verrichten Hunde ihr Geschäft, ohne dass Herrchen oder Frauchen sich hinterher um die Entsorgung kümmern.

2019 gab es bisher 76 Schwerpunktkontrollen, dabei setzte es 32 „ordnungsrechtliche Maßnahmen“, von der mündlichen Verwarnung inklusive Aufnehmen der Personalien bis zur Verhängung von Bußgeld. 2018 waren es 112 Schwerpunktkontrollen mit 48 ordnungsrechtlichen Maßnahmen als Folge. Ein Dauerthema.