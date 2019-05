Waiblingen Eisele Pneumatics setzt auf Crowdfunding

„Der Mittelstand muss bei der Finanzierung alternative Wege gehen“, davon ist Thomas Maier überzeugt. Ausdrücklich sieht der Geschäftsführer von Eisele Pneumatics seinen Betrieb in einer Vorreiterrolle in Sachen Crowdfunding, was den sogenannten B2B-Bereich anbelangt – also Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen. Er hofft auf Nachahmer, denn das für Investitionen nötige Geld von Banken zu bekommen, sei mit hohem Aufwand verbunden, der eher noch zunehmen werde. Noch dazu erfordere der internationale Markt, auf dem der Hersteller von Kühlwasseranschlüssen mit Sitz im Waiblinger Gewerbegebiet Eisental agiert, ein höheres Tempo und viel Flexibilität. Was „Fintech“, also innovative Finanztechnologie, anbelangt, stehe Deutschland im weltweiten Vergleich als Entwicklungsland da. Was möglich ist, hat Thomas Maier zuletzt in Singapur erlebt. Ob hiesige Unternehmen daran anschließen können, wird seiner Meinung nach eine Zukunftsfrage.

Pilotprojekt: 500 000 Euro sammeln

In einer ersten Tranche, sozusagen als Pilotprojekt, will Eisele Pneumatics 500 000 Euro sammeln. Jedermann kann Geldgeber sein. Beteiligungen sind möglich in Höhe von 1 000 bis 5 000 Euro. Nach einer Laufzeit von drei Jahren sollen die Anleger ihr Geld zurückbekommen, dazu jährliche Zinsen in Höhe von 3,8 Prozent. Aus Sicht von Thomas Maier eine attraktive Geldanlage mit überschaubarem Risiko, wenn auch ein nachrangiges Darlehen. Das kreditbasierte Crowdfunding wird über das Online-Portal Crowddesk abgewickelt und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) kontrolliert.