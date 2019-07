Waiblingen Eishockey-Profi fasst Einbrecher

An jenem Dienstagvormittag wurde mit mehrern Streifenwagen nach zwei Einbrecher gefahndet, die zuvor in Korb eingebrochen waren. Eine Zivilstreife der Polizei fand dann zwei verdächtige Männer in einem Auto. Die beiden Männer wurden aufgefordert, an der Krezung Winnender Straße und Talaue auszusteigen und sich auf den Boden zu legen. Dann gelang ihnen die Flucht.

Markus Eberhardt, der bis Juni beim Zweitligisten Heilbronner Falken Eishockey spielte, stand zu diesem Zeitpunkt an einer roten Ampel und hatte alles beobachtet. Nach Angaben der Polizei nahm der gebürtige Stuttgarter kurzerhand die Verfolgung des flüchtigen Beifahrers auf, der in Richtung Winnender Straße davonrannte. Eberhardt gelang es mehrfach den Flüchtigen festzuhalten, der sich jedoch immer wieder los reißen konnte. Aber als Eishockeyprofi bleibt man hartnäckig. Schließlich konnte er den Flüchtigen auf einem Parkplatz stoppen, ihn überwältigen und festhalten, bis ein Kripo-Beamter erschien.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den beiden Männern tatsächlich um die gesuchten Einbrecher gehandelt hatte. Gegen die beiden Männer wurde Haftbefehl erlassen