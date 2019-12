Waiblingen Elektrischer Citybus kommt, Fahrpläne ändern sich

Eine halbe Million Euro pro Bus

Waiblingen fährt mit Strom voraus: Rein elektrische Busse gibt es nirgendwo sonst in der Region. Auf den Citybus-Linien 208 und 218 sind künftig drei strombetriebene Midibusse im Einsatz. Außerdem wird der Halbstundentakt verstärkt. Außer am Vormittag fahren die Busse bis in den Abend hinein alle 30 Minuten, dazu morgens eine halbe Stunde früher und abends eine halbe Stunde länger. Der Halbstundentakt gilt auch am Samstag bis 20.30 Uhr. Ein von Waiblingern vielfach geäußerter Wunsch wird erfüllt, indem die Citybusse an Sonn- und Feiertagen fahren. Für Oberbürgermeister Andreas Hesky nimmt ein „jahrelanges Ringen“ um den Elektrobus ein erfolgreiches Ende.

Betankt werden die Busse – das Stück kostet eine halbe Million Euro – im Betriebshof der OVR in Beinstein und in einer noch nicht fertigen Ladestation in der Dammstraße. Zwar steuert das Land 300 000 Euro an Fördermitteln bei. „Natürlich hätten wir uns einen noch höheren Förderbetrag gewünscht“, sagt OVR-Geschäftsführer Marco Trovato, „denn die Mehrkosten, die im Vergleich zu einem herkömmlichen Dieselbus anfallen, werden dadurch nicht gedeckt.“ Die Lade-Infrastruktur musste aufgebaut, Fahrer geschult und die Werkstatt ausgerüstet werden. Bei der Ausschreibung des Linienbündels gab es viel Konkurrenz, trotzdem konnte sich das örtliche Busunternehmen durchsetzen. Der Citybus ist freilich nur der Anfang, später sollen auch weitere Linien elektrifiziert werden.

Von Hegnach direkt in die Stadtmitte

Die Linie 213 Waiblingen-Hegnach wird eingestellt. Das hört sich zunächst nicht nach einer guten Nachricht an, ist es aber. Denn ersetzt wird die 213 von der verlängerten Linie 204 Hegnach-Waiblingen-Beinstein. Das bedeutet für Hegnach einerseits eine Direktverbindung in die Stadtmitte und eine um vier Minuten kürzere Fahrtzeit von Hegnach zum Bahnhof, da die Busse nicht mehr durch die Fronackerstraße fahren.