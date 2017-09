Waiblingen Elektronische Handbremse versagte - 30-Jähriger verletzt

Waiblingen.

Vom Auto der Ehefrau am Bein wurde am Sonntagabend ein Mann in der Boschstraße verletzt. Die 31-Jährige hatte ihren BMW an einer leichten Steigung abgestellt und die elektronische Handbremse aktiviert. Diese versagte jedoch aufgrund eines Defekts und der BMW rollte gegen 22:.20 Uhr rückwärts gegen eine Mauer.