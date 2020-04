Waiblingen/Ellwangen/Mannheim Produzenten: Kein Mangel an Klopapier

Bei der Firma JRS Holzmühle Rettenmaier in Rosenberg verneint man dies. Holz gibt es genug, auch die Logistik funktioniert wie gehabt. Die Firma JRS produziert neben einer Vielzahl an Produkten aus dem Grundstoff Zellulose vor allem sogenannte Additive, die Papier beigemischt werden, damit es bestimmte, gewünschte Eigenschaften erhält. Für Toilettenpapier befinden sich dort derzeit vor allem Additive in der Test- und Erprobungsphase, daher merke man selbst noch gar keine Marktschwankungen, so Michael Binder, Sprecher der JRS.

Waiblinger Firma spricht von enormer Nachfrage

Auch die Waiblinger Firma Karl Weysser GmbH, die neben verschiedenen Hygienepapieren für Großkunden auch Reinigungs- und Desinfektionsmittel herstellt, verneint: „Bei uns läuft die Produktion auf Hochtouren.“ Engpässe seien rational nicht nachvollziehbar, denn man produziere mehr als vor der Krise.