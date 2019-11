Waiblingen Eltern beklagen zu viel Hygiene in Kitas

Kritik an der Katholischen Kirche

Um die Hygiene wird sich wie bisher auch im laufenden Kindergarten-Jahr eine eigene Arbeitsgruppe des Gesamtelternbeirats kümmern. Ihr Ziel ist, dass für alle Einrichtungen lebensnahe und einheitliche Vorschriften gelten. Der Gesamtelternbeirat will dabei auch klären, welche Vorschriften Gesetz sind, welche von der Stadt festgelegt sind und welche die Kitas sich selbst auferlegen. Offenbar gibt es große Unterschiede in der Auslegung der Regeln: „Manche Kindergärten nehmen es mit den Hygiene-Vorschriften ganz besonders ernst“, so die Beobachtung der Eltern. Nach Eindruck von Christian Bieg sind einzelne Eltern durchaus mitverantwortlich für solche Entwicklungen. Wer sich beschwert, findet Gehör. „So nimmt man oft nur die Extreme auf.“ Zum Glück wohl nicht immer: Es soll sogar Eltern geben, die ihre Kinder nicht zu Waldtagen gehen lassen. Die Kleinen könnten sich ja schmutzig machen.

Ein Meinungsbild über die Qualität der Waiblinger Kindergärten wollen die Beiräte mittels einer Online-Umfrage erstellen, die nach der Hauptversammlung am 14. November freigeschaltet wird. Ganz ausdrücklich sollen die Eindrücke von Kitas aller Träger erfasst werden. An der guten Qualität der städtischen Einrichtungen hegt das Gremium kaum Zweifel und lobt den zuständigen Fachbereich beim Rathaus für seine Arbeit. Mit dem Fachberater der evangelischen Kindergärten sei die Zusammenarbeit konstruktiv, schwierig sei sie mit der Katholischen Kirche als Träger. „Die katholischen Kindergärten in Waiblingen“, so lautet Christian Biegs Urteil, „sind in ihrer jetzigen Struktur nicht zukunftsfähig.“

In die Gebühren-Diskussion steckte der Gesamtelternbeirat in der Vergangenheit viel Zeit und Hirnschmalz. Ergebnis vieler Treffen mit der Stadtverwaltung ist ein extrem ausdifferenziertes Modell, das einkommensschwache Familien entlastet. „Damit können wir arbeiten“, sagt der Vorsitzende, der die nächste Gebührenrunde für 2021 kommen sieht. Er selbst wird dann nicht mehr mitarbeiten, denn bei der Hauptversammlung wird der 39-Jährige nicht mehr zur Wahl stehen. Seine Kinder sind mittlerweile beide in der Schule. Neue Engagierte, die sich für die Belange aller Eltern und Kinder einsetzen wollen, werden dringend gesucht.