Waiblingen Erste Fahrt mit dem elektrischen Citybus

Verwirrung um die Linie 213

Verwirrung an der Station Ludwigsburger Straße: „Wir haben eine Dreiviertelstunde in der Talstraße gewartet“, berichtet Familienvater Jörg Matzke. Sie hätten noch länger warten können, denn die Linie 213 wurde aufgegeben – der alte Fahrplan hängt aber immer noch. „Da ist jetzt Chaos.“ Mit dem Citybus fährt die Familie nun zum Bahnhof, doch Jörg Matzke muss sich nun überlegen, wie er künftig zur Arbeit nach Hegnach kommt. Die Neuorganisation des Linienbündels Waiblingen Ost-West hat zwar 60 Prozent neue Fahrten geschaffen und bringt viele Verbesserungen – in diesem konkreten Fall aber einen Nachteil. Die 213 wird von der verlängerten 204 von Beinstein bis Hegnach ersetzt. Der Pendler muss jetzt an einer anderen Haltestelle einsteigen, am Bahnhof oder an der Oberen Bahnhofstraße. Über die Änderung der Linie 204 ärgert sich auch eine Berufspendlerin aus Beinstein, die in Stuttgart im Verkauf im Schichtdienst arbeitet und nach eigenen Angaben schon bisher Mühe hatte, am Waiblinger Bahnhof den Anschlussbus um 20.35 Uhr zu erwischen. Nun fährt er schon um 20.25 Uhr. Der verstärkte Takt im Berufsverkehr gilt dann schon nicht mehr. Zwar fährt der Bus neuerdings stündlich bis nach Mitternacht, doch für die besagte Beinsteinerin bedeutet die Verschiebung eine knappe Stunde Wartezeit.

Ludwigsburg hat elektrische Busse bestellt, in Waiblingen fahren sie schon. Vereinzelt sind auch noch Diesel-Modelle auf den Citybus-Linien 208 und 218 unterwegs. Für das volle Programm reichen derzeit die (Lade-) Kapazitäten noch nicht aus. Am OVR-Betriebshof gibt’s drei Ladesäulen. Eine weitere soll in der Dammstraße entstehen. Wenn die Säule Mitte dieses Monats geliefert wird, können die Stadtwerke sie Mitte Februar in Betrieb nehmen.