Waiblingen Ex-Model Kera Deiß warnt vor falschen Idealen

„Alles, was stört, wird weggebügelt“

„Wir erzählen euch, was passiert, wenn man sich nicht treu bleibt“, so die gebürtige Halbamerikanerin in der Gewerblichen Schule. Ihre eigenen Essstörungen führt sie zum großen Teil auf die Schönheitsideale in den Medien zurück – auf Bilder superschlanker Frauen in unnatürlichen Posen. Dabei hätten diese Bilder mit der Realität nichts zu tun, erklärt sie eindrucksvoll anhand eines Demo-Videos. „Alle Bilder werden mit Photoshop bearbeitet. Alles, was stört, wird weggebügelt.“

Gestört hat Kera Deiß vieles auch an sich selbst. Schön früh fiel sie auf, weil sie als Größte alle anderen Kinder überragte. Mit 15 wurde sie von einer Modelagentur angesprochen, die ihr einen Vertrag anbot. Die Bedingung: Bis zu ihrem 16. Lebensjahr solle sie abnehmen. Damals habe sie angefangen, Diät zu halten, erzählt die 30-Jährige. Eine Absage bekam sie trotzdem – die Diät ging weiter. „Gleichzeitig bekam ich Fressattacken.“

In kürzester Zeit habe sie Riesenmengen an Pizza, Tortellini und Eis verschlungen. Um nicht zuzunehmen, kasteite sie sich mit Abführmitteln, Appetitzüglern und fünf Stunden Training im Fitness-Studio. Die Schauspielschule in Hamburg brach sie ab: „Da hatte ich meinen Tiefpunkt.“ Sie litt unter Magenschmerzen, Durchfall, Kreislaufproblemen, die Periode blieb weg: „Ich war physisch und psychisch am Ende.“

Sie ließ sich sechs Wochen in eine Klinik einweisen. „Aber danach war ich nicht geheilt. Ich dachte, es muss toll sein, schön und schlank zu sein.“ Innerhalb von neun Monaten nahm sie erneut 20 Kilo ab, dann beteiligte sich an Germany’s next Topmodel. Nach drei Folgen schied sie – wegen ihrer Figur – als 19. aus. Danach begann ihre Karriere als Plus-Size-Model. „Plötzlich war ich richtig, hatte Jobs in ganz Europa.“ Doch die Fressattacken blieben. Wieder wurde sie in eine Klinik eingeliefert. „Dort habe ich gemerkt, diese Welt funktioniert für mich nicht. Man rennt und rennt und kommt nicht an. Schön sein erfüllt mich nicht.“ Ihre Essstörung hat Kera Deiß am Ende überwunden – nachdem sie zwölf Jahre lang darunter gelitten hatte.