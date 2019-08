Waiblingen Fahndung mit Phantombild nach versuchtem Raub

Waiblingen. Die Polizei sucht öffentlich nach einem Mann, der am Samstagnachmittag einer 62-jährigen Frau die Handtasche stehlen wollte. Die Frau war mit ihrem Fahrrad in der Neuen Rommelshauser Straße unterwegs, als der Mann ihr die Tasche entreißen wollte. Sie konnte nach Angaben der Polizei diese jedoch festhalten und der Täter musste ohne Beute flüchten. Ein Zeuge konnte noch beobachten, dass der Mann zunächst in eine nahe gelegene Unterführung rannte und sich anschließend in Richtung Schurwaldstraße entfernte. Das Opfer stürzte nach der Tat, wurde aber zum Glück nicht verletzt. Nun sucht die Kriminalpolizei Waiblingen mit einem Phantombild nach dem bisher unbekannten Mann.