Waiblingen.

Der Eröffnungstermin für das blaue Radhaus am Waiblinger Bahnhof ist erneut verschoben worden. Der „Echtbetrieb“ soll nun am 1. Juli starten, wie die Stadt unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte. Zuvor war der 1. April angepeilt worden. Derzeit testen Probenutzer das Fahrrad-Parkhaus. Diese Testphase hatten Oberbürgermeister Andreas Hesky und Direktorin Nicola Schelling vom Verband Region Stuttgart (VRS) am 15. Februar eröffnet. Sie sollte eigentlich bis Ende März dauern. Nun hat Werner Nußbaum, Geschäftsführer der städtischen Parkierungs-GmbH, unserer Zeitung mitgeteilt: „Der Probebetrieb endet tatsächlich am 30. Juni 2020. Die verlängerte Probezeit hängt damit zusammen, dass Einstellgebühren für das Radhaus erst vom 1. Juli 2020 an erhoben werden. Wie geplant geht der Probebetrieb nahtlos in den Echtbetrieb über.“ Das Radhaus sollte eigentlich schon zur Gartenschau 2019 fertigwerden, die Eröffnung wurde aber erst auf November, dann auf Januar 2020, schließlich auf den 1. April und jetzt noch einmal um drei Monate auf 1. Juli verschoben.