Waiblingen Fahrzeugbrand auf B29-Parkplatz

Waiblingen.

Am Dienstagnachmittag (9.10.) ist ein BMW an der B29 in Flammen aufgegangen. Kurz nach dem Teiler in Richtung Schorndorf verließ der Fahrer noch die Bundesstraße und fuhr auf einen Parkplatz. Dort geriet das Fahrzeug in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt, der Motorraum des Fahrzeugs brannte aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.