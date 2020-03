Waiblingen Faire Mode - „Die Vielfalt an Siegeln ist ein Problem“

Sie erklären in Ihren Vorträgen verschiedene Textilsiegel. Welches davon ist aus Ihrer Sicht das bekannteste?

Den „Standard 100 by Oeko-Tex“ kennen fast alle. Wenn ich aber aufkläre, wofür er genau steht – nämlich nur dafür, dass gewisse Grenzwerte eingehalten werden müssen –, sind die Leute schon überrascht. Viele denken wegen des Namens, das hätte etwas mit Bio zu tun.

Die Umweltauswirkungen spielen aber bei diesem Siegel eine untergeordnete Rolle, ebenso wie soziale Aspekte. Kinderarbeit ist hier also theoretisch möglich. Ich sage immer: Es ist natürlich besser als nichts. Für gut halte ich das GOTS-Siegel, das sieht man immer häufiger. Der strengste Standard ist der IVN, das Siegel ist aber nicht so weit verbreitet. Es ist eher bei kleinen Produktionen zu finden, die dann hochpreisiger sind.

Es gibt eine ziemlich große Vielfalt an Textilsiegeln – deutlich mehr als etwa bei Lebensmitteln. Ist das ein Problem?

Die Vielzahl an Siegeln ist problematisch. Ich stelle in meinen Vorträgen fünf Siegel vor, von denen ich der Meinung bin, dass man sie kennen sollte. Aber es gibt noch viele andere. Manche Firmen geben ja auch ihre eigenen Siegel aus.

Ist das ein Versuch dieser Unternehmen, sich grüner zu machen, als sie sind?

Zum Teil ja. Deswegen denke ich, dass es wichtig ist, die Hauptsiegel zu kennen. Seit vergangenem Sommer gibt es auch den „Grünen Knopf“, den die Bundesregierung mit auf den Weg gebracht hat. Ich sehe ihn zwar noch etwas skeptisch, zum Beispiel, weil es in der ersten Stufe nur um das Zuschneiden und Nähen sowie Bleichen und Färben geht. Die Faserproduktion spielt erst in der zweiten Stufe eine Rolle. Wann diese Stufe aber kommt, müssen wir abwarten. Insgesamt ist es aber ein guter Schritt.

Wenn darüber diskutiert wird, woher unsere Kleidung kommt, reden wir oft über Kinderarbeit und die Arbeitsbedingungen in den Nähereien. Was ist mit der Landwirtschaft, etwa dem Anbau von Baumwolle?

Auch hier gibt es große Probleme. Vor allem die Schadstoffe, bei Baumwolle werden häufig Pestizide eingesetzt. Auch Kinderarbeit auf dem Feld ist ein Problem. Außerdem wissen viele gar nicht, dass ein großer Teil der Baumwollpflanzen gentechnisch verändert ist. Die Pflanzen produzieren dann ein eigenes Insektizid, aber das wirkt nach einiger Zeit nicht mehr, dann wird wieder gespritzt. Dieses Saatgut ist außerdem teurer als eigene Züchtungen, die Bauern in Indien und anderen armen Ländern geraten so in die Abhängigkeit. Und: Der Verbraucher weiß gar nicht, ob die Baumwollpflanzen gentechnisch verändert sind oder nicht, das muss nicht deklariert werden.

Sollte man für ein gutes Gewissen teurere Kleidungsstücke kaufen?

Es gibt Hersteller von teurer Mode, die viel Wert auf die Produktionsbedingungen legen. Aber eine Garantie ist der Preis ganz sicher nicht. Es gibt auch teure Marken, die von genau den gleichen Firmen herstellen lassen wie die billigeren. Für uns Verbraucher bleibt es schwierig, faire Kleidung zu erkennen. Die Siegel können helfen.

Außerdem findet in der Branche aus meiner Sicht gerade ein Umdenken statt. Es gibt etwa immer mehr kleinere Betriebe, die auch auf Bio-Baumwolle und recycelte Fasern setzen. In den Medien wird immer mehr berichtet. Das Angebot in den Läden wächst. Aber es liegt am Verbraucher, das auch anzunehmen. Bei Textilien ist es natürlich schwieriger als bei Lebensmitteln, bei denen gibt es halt die konventionelle Gurke und die Bio-Gurke. Bei Kleidung muss aber auch der Schnitt passen, die Farbe, und ich muss mich darin wohlfühlen.

Sie halten häufig vor Landfrauen-Gruppen Ihre Vorträge. Achten Frauen generell mehr auf faire Kleidung als Männer?

Ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, möchte es aber nicht mit Sicherheit behaupten.

Bei der Vielzahl an Textilsiegeln kann man schon mal den Überblick verlieren. Hier finden Sie eine kleine Auswahl von Symbolen – und wie sie von der Stiftung Warentest und/oder der Verbraucherzentrale bewertet werden:

Cotton made in Africa:

Die Stiftung Warentest hat 2019 in einem Siegeltest, für den die Tester je Siegel drei T-Shirts gekauft und Organisationen oder Firmen befragt hatten, folgendes Fazit gezogen: „Herkunft der T-Shirts gut belegt. Generell weniger strenge Kriterien als bei zertifizierter Biobaumwolle, aber die Regularien helfen den Kleinbauern beim nachhaltigen Wirtschaften.“ Auch die Verbraucherzentrale bilanziert auf ihrer Internetseite: „Cotton made in Africa wird beispielsweise unter Ausschluss von Kinderarbeit, gefährlichen Pestiziden oder genveränderter Baumwolle angebaut. Die Kleinbauern werden gerecht und rechtzeitig bezahlt. Durch Schulungen können sie ihre Erträge steigern und ihr Einkommen erhöhen.“ Hinter der Initiative steht die Aid by Trade Foundation aus Hamburg.

IVN Best:

Fazit der Verbraucherzentrale: „Das Siegel IVN Best vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft garantiert die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen (beispielsweise: keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Diskriminierung, Anm. d. Red.) in der Weiterverarbeitung der Baumwolle (Entkörnung, Spinnen, Weben, Färben, Konfektion). Es werden Mindestlöhne gezahlt. Die Textilien sind aus 100 % zertifiziert ökologischen Naturfasern. Die sozialen und ökologischen Standards sind bei IVN Best höher als bei GOTS.“ Die Stiftung Warentest hat das Siegel im Test vom vergangenen Jahr nicht bewertet.

GOTS:

Bei diesem schon etwas häufiger zu sehenden Siegel sind die ILO-Kernarbeitsnormen (siehe IVN Best) laut Verbraucherzentrale ebenfalls garantiert. Außerdem bestünden die Textilien „aus mindestens 70 % Naturfasern aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft oder Tierhaltung. Bei dem Labelzusatz ,organic’ gilt dies für 95 % der eingesetzten Fasern“. Die Stiftung Warentest sagte nach ihrem Test: „Am meisten überzeugt hat uns der Global Organic Textile Standard.“ Der Grund: „Herkunft der T-Shirts gut belegt. Das Siegel deckt alle Produktionsstufen ab, und die Kriterien gelten für die Herstellung eines jeden Textils.“ GOTS hat vier Mitgliedsorganisationen aus den USA, Großbritannien, Japan und Deutschland (Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft, siehe IVN Best).

Grüner Knopf:

Die Stiftung Warentest schrieb in einem Update zu ihrem Test: „Seit dem 9. September 2019 gibt es eine Art ,Übersiegel’, das vom Bundesministerium für Entwicklungshilfe auf den Weg gebracht wurde. Erfüllt ein Modeanbieter bereits die Kriterien bestehender Nachhaltigkeitssiegel wie GOTS oder Fair Wear Foundation, kann er sich auch um den ,Grünen Knopf’ bewerben.“ Bei der Verbraucherzentrale heißt es: „Neben einer Unternehmensprüfung werden zunächst nur die beiden Produktionsschritte Nähen und Zuschneiden sowie Färben und Bleichen berücksichtigt. Es bleibt abzuwarten, ob die Anforderungen und Kontrollen ausreichen, um Menschenrechtsverletzungen und ökologische Belastungen auszuschließen.“

Übrigens:

Muss es eigentlich immer Neuware sein? Die Verbraucherzentrale rät: „Kaufen Sie am besten secondhand.“ Und: „Kaufen Sie nur Kleidung, die Sie auch länger tragen werden.“